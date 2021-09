Dieter Bohlen (67) meldet sich plötzlich mit einem beunruhigenden Update bei seinen Fans! Der einstige DSDS-Juror hält seine Follower seit seinem Show-Ausstieg weiterhin auf Social Media auf dem Laufenden – und teilt dabei viele Einblicke in sein Leben. Doch auch die unschönen Seiten verbirgt er vor seiner Community anscheinend nicht – so auch jetzt: Dieter zeigt sich auf einmal in einem Krankenhausbett.

In einem kurzen Clip auf Instagram spricht Dieter in die Kamera, während er mit verbundenem Ohr im Bett liegt. Seine Fans kann der Poptitan aber direkt beruhigen: "Keine Sorge, ich habe mir beim Tauchen das Ohr ein bisschen verletzt. Ich musste leider operiert werden, aber jetzt ist alles top. Ich höre wie ein Adler." In seiner Story offenbart er zudem, dass seine Partnerin Carina bei ihm ist. "Carina, die beste Krankenschwester, immer dabei", schreibt er zu einem Foto.

Dass Dieter selbst in dieser Lage nicht seinen Humor verliert, macht er mit einem kleinen Witz deutlich: "Nach 18 Jahren Castings müssen die Ohren gesäubert werden. Spaß! Aber die Ohren-OP ist echt!", schreibt er und spielt damit auf seine Zeit bei DSDS an.

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, TV-Star

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina und Dieter Bohlen, September 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de