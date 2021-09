Worüber haben Prinz Charles (72) und sein Vater Prinz Philip (✝99) kurz vor dessen Tod geredet? Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (95) ist am 9. April dieses Jahres verstorben. An seinem Sterbebett war seine Ehefrau bis zum letzten Moment an seiner Seite. Über die letzten Gespräche mit seinem Sohn Prinz Charles war bereits bekannt: Philip hatte seinen Ältesten gebeten, sich im Falle seines Todes gut um seine Mutter zu kümmern. Doch nun wurde auch publik, was die allerletzten Worte von Charles an seinen Vater waren!

In einer Sendung von BBC One sprach Charles ganz offen darüber, wie er am 8. April mit seinem Vater telefoniert hatte. Der Anlass: Die Pläne zum 100. Geburtstag von Philip. "Wir reden über deinen Geburtstag! Und ob es einen Empfang geben wird!", habe der Thronfolger seinem schwerhörigen Vater etwas lauter mitgeteilt. Doch dieser sei nicht allzu begeistert von dem Thema gewesen. "Na, da muss ich doch noch leben", habe der 99-Jährige scherzhaft geantwortet.

Prinz Charles hatte sich auch schon über andere Wege zu dem Tod seines Vaters geäußert. In einer Videobotschaft, die unter anderem von Daily Mail veröffentlicht wurde, hatte der 72-Jährige liebevoll über seinen Papa gesprochen. "Meine Familie und ich vermissen meinen Vater unglaublich", hatte er offenbart. Philip sei eine "ganz besondere Person" gewesen.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip mit Queen Elizabeth und Sohn Charles

Anzeige

Getty Images Trauerzug an Prinz Philips Beerdigung, 17. April 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de