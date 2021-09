Waren Tommy und Sandra (29) schon während Are You The One – Reality Stars in Love zusammen? Die ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmern machten nach reichlich Spekulationen endlich ihre Liebe offiziell und teilten sogar schon ein erstes Pärchenfoto. Viele Fans fragen sich nun, wie lange die beiden schon ein Paar sind und ob Tommy während "Are You The One?" überhaupt Single war.

In einem Instagram-Livestream klärte das Paar ihre Fans über die genaue Timeline ihrer Beziehung auf. Nachdem sie sich bei "Ex on the Beach" kennengelernt hatten, zog ihnen die Entfernung zwischen ihren Wohnorten und Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Während Sandra in Köln lebt, ist ihr Freund in Nizza zu Hause. Tommy erklärte: "Wir haben uns ja schon kennengelernt, aber dann meinte sie: scheiße, der wohnt in Frankreich. Dann wars das erst mal." Danach sei der Franzose dann zu "Are You The One?" gegangen – und zwar als Single. Nach dem Drehschluss der Kuppelshow trafen sie sich dann zum ersten Mal seit ihrer Zeit bei "Ex on the Beach". Sandra offenbarte: "Bei mir sind die Gefühle nicht verschwunden seit 'Ex on the Beach'."

Jetzt sind sie glücklich miteinander und wollen auch nichts von den Anschuldigungen hören, sie seien die ganze Zeit über ein Paar gewesen. Sandra betonte: "Eine Frau würde niemals akzeptieren, dass der Freund in eine Single-Show geht. Wir waren kein Paar bei 'Are You The One?'." Auch Tommy bestätigte, dass er niemals an der Show teilgenommen hätte, wenn er zu dem Zeitpunkt vergeben gewesen wäre.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

TVNow Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

Instagram / _sisandra "Ex on the Beach"-Sandra

