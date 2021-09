In der Love Island-Villa herrscht ein regelrechtes Liebeswirrwarr! Die Kandidatin Angelina konnte sich in der vergangenen Folge der TV-Show vor Angeboten kaum retten, denn gleich drei Boys wollten sie näher kennenlernen: Jannik, Maurice und Mo bekundeten bereits ihr Interesse und buhlten ordentlich um die Gunst der 21-Jährigen. Der Mann ihrer Begierde ist aber ein ganz anderer: Angelina offenbarte jetzt nämlich, dass sie ein Auge auf Robin geworfen hat! Der bildet allerdings gerade noch ein Couple mit Isabell...

In der aktuellen Folge der beliebten Kuppelshow suchte Angelina das Gespräch mit Robins TV-Partnerin Isabell – und zwar, um über ihre Gefühle für Robin zu sprechen. "Ich habe seit Anfang an, seitdem ich hier bin, so ein Bauchgefühl für Robin, das habe ich bisher unterdrückt", schüttete die Wienerin ihr Herz aus und betonte: "Ich würde mir selbst wünschen, nicht in dieser Situation zu stecken." Diese Neuigkeiten muss Isabell wohl erst einmal verdauen, der Beauty kamen nämlich sofort die Tränen: "Ich hab mein Herz nur bei ihm und würde auch gehen, wenn ich merke, dass es nicht mehr passt." Dennoch schätze sie Angelinas Ehrlichkeit sehr.

Aber muss sich Isabell tatsächlich Sorgen um ihr Couple machen? Zwischen Robin und ihr krachte es jedenfalls jüngst immer wieder, zudem schwärmte der Fitness-Liebhaber auch von Angelina. "Ich finde sie sehr hübsch und ich liebe den Akzent von ihr! Hammerfrau!", merkte er an und fügte hinzu: "Aber ich weiß noch nichts über sie. Ich habe kein einziges Gespräch mit ihr geführt."

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Angelina und Isabell bei "Love Island"

RTLZWEI Angelina bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Teilnehmer 2021: Isabell Kremer und Robin Widmann

