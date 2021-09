Aurelia Lamprecht verteidigt sich! Nachdem es die VIPs bei Are You The One – Reality Stars in Love nicht geschafft hatten, zehn Perfect Matches zu finden, kam es bei einer Wiedersehensshow nicht nur zur Auflösung, sondern auch zu krassen Auseinandersetzungen zwischen einigen Teilnehmern. Aurelia und ihr TV-Flirt Danilo Sellaro fehlten allerdings bei der Reunion – was Anlass dazu gab, sich über ihre Abwesenheit lustig zu machen. Genau deswegen ärgern sich die zwei total und machten auf Social Media deutlich, warum sie wirklich nicht dabei sein konnten.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die ehemalige Love Island-Kandidatin mit einem ausführlichen Statement und stellte klar, dass sie es nicht akzeptiert, dass sich einige über ihr krankheitsbedingtes Fehlen lustig gemacht hatten. "Ich bin kein Roboter, und wenn es irgendwann ans Körperliche geht, dann hört für mich der Spaß auf und das muss man respektieren", hielt Aurelia fest. Außerdem fügte sie hinzu, dass sie den Termin aufgrund eines ärztlichen Rats nicht wahrgenommen hatte und wetterte: "Ich finde es sehr schade, dass man es ins Lächerliche ziehen muss, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend war."

Auch Danilo glänzte bei der Reunion durch Abwesenheit. Böse Zungen hatten behauptet, dass er nur deswegen nicht zum Wiedersehen erschienen war, weil er die Zeit mit seiner angeblichen Freundin verbracht hat. Dem soll aber nicht so gewesen sein. Der Schweizer habe stattdessen mit Zugverspätungen zu kämpfen gehabt. "Es war arschkalt und sie wollten, dass ich unbedingt nach Köln komme, aber es ging nicht. Ich dachte, ich fahre nach Frankfurt – da bekomme ich auf jeden Fall einen Zug", führte er aus – dazu sei es aber nicht gekommen. Zum Beweis postete Danilo sogar eine Hotelrechnung in seiner Story.

Promiflash Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro in Basel

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Star

TVNOW / Markus Hertrich Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

