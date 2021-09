An seiner Seite sehen die Supporter nur eine Islanderin! Bei Love Island geht es so langsam aber sicher in den Endspurt. Das merken auch Robin Widmann und seine Auserwählte Isabell Kremer. Nachdem die beiden bereits alle Höhen und Tiefen eines Kennenlernens erlebt hatten, schaltete sich nun auch noch eine andere Dame ein: Granate Angelina Ratko findet Robin ebenfalls sehr anziehend. Doch die Fans sehen nur eine Lady an der Seite des Zweimetermannes!

In einer Promiflash-Umfrage konnten Fans abstimmen, wer besser zu dem 24-Jährigen passt – Isabell oder Angelina. Die Leser hatten dabei eine klare Favoritin! 709 von 1.021 Stimmen (69,4 Prozent) gingen dabei an Isabell. Gerade einmal 312 Leser (30,6 Prozent) sehen Angelina an der Seite des Fußballspielers. Doch ob Robin und die Fremdsprachenassistentin wohl wieder richtig zueinanderfinden werden?

In der vergangenen Folge hatte das Couple nämlich eine etwas größere Krise zu bewältigen. Nach einer romantischen Nacht in der Private Suite hatten sich Robin und Isabell wieder in die Haare bekommen. "Das regt mich auf. Ich glaube, sie liebt es zu streiten. Kaum läuft alles gut, fängt sie wieder an mit Streit", hatte der Fitnessliebhaber resümiert.

RTLZWEI Isabell Kremer und Robin Widmann bei "Love Island"

RTLZWEI Angelina bei "Love Island"

RTLZWEI Robin Widmann und Isabell Kremer, "Love Island" 2021

