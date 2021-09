Love Island-Schlingel Jannik kann es einfach nicht lassen! Schon von Beginn an ist der Stadtbahnfahrer aus Köln in der Flirtshow ständig zweigleisig unterwegs. Anfangs konnte er sich nicht zwischen Lena und Andrina (28) entscheiden, dann hielt er sich Franziska und Angelina warm. Zuletzt tendierte der Hottie zwar stark zu Franzi, aber in der vergangenen Folge baggerte er dann die neue Granate Heike an! Seine ehemaligen "Love Island"-Kollegen können inzwischen nur noch über Janniks Unentschlossenheit lachen...

Auch die ausgeschiedenen Islander verfolgen die aktuelle Staffel natürlich fleißig im TV. Einige von ihnen kommentierten die neueste Sendung und Janniks Verhalten jetzt in einem Instagram-Livestream: "Einmal ist es ja okay, wenn man sich nicht entscheiden kann. Aber Bro, der macht ein bisschen zu viel Politik. Das ist scheiße, das ist echt nicht cool", urteilte Kaan. "Jannik ist eigentlich echt ein cooler Typ. An sich ist er wirklich cool. Aber was Frauen angeht, ist das ganz schwierig..." Dem konnte sich sein Kollege Philipp nur anschließen: "Das ist wirklich nicht geil."

Als Domenik, Sina und Co. dann herauszufinden versuchten, ob Jannik wirklich so großes Interesse an Franzi oder doch eher an Heike hat, mussten sie alle schließlich herzlich lachen. "Ich bin gespannt, was Jannik dazu zu sagen hat, wenn er draußen ist", betonte Kaan abschließend. Philipp ist jedenfalls überzeugt: "Zweigleis-Jannik" kann sich auf einen ordentlichen Shitstorm einstellen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

