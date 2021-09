Yeliz Koc (27) zählt die letzten Tage ihrer Schwangerschaft. Die einstige Bachelor-Kandidatin ist hochschwanger und kann die Geburt ihrer Tochter kaum noch erwarten. Im Netz nimmt die werdende Mama ihre zahlreichen Fans mit auf ihre Reise und hält sie immer wieder mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Nun verrät Yeliz auch, wie viel sie seit der Schwangerschaft an Gewicht zugelegt hat.

Auf Instagram postete die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin ein Bild, auf dem ihr aktuelles Gewicht und zusätzlich die Kilos dabei stehen, die sie zugenommen hat. Aktuell wiegt Yeliz 77 Kilo und hat seit ihrer Schwangerschaft knappe 21,3 Kilo zugenommen. Dazu schrieb sie außerdem, dass sie sich gerade in der 37. oder 38. Schwangerschaftswoche befindet.

Für Yeliz waren die letzten neun Monate alles andere als leicht. Sie hatte nicht nur mit schlimmen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen, sondern sie trennte sich auch von dem Vater des Kindes Jimi Blue Ochsenknecht (29). Nach dem Liebesaus entfachte zwischen den beiden ein waschechter Rosenkrieg, in den sich auch Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (57) einmischte.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 24. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de