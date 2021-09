Lucy Hellenbrecht (22) hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat sich in den 20-jährigen Studenten und leidenschaftlichen Fotografen Nikita Vdovicenko verliebt. Aber wie nahm die Liebesgeschichte des Paares eigentlich ihren Lauf? Mit Promiflash sprachen das Trans-Model und der Fotograf jetzt ausführlich über die Anfänge ihrer Beziehung: Lucy und Nikita lernten sich über die Dating-App Tinder kennen!

Im Promiflash-Interview im Grimm's Hotel am Potsdamer Platz berichtete Lucy, dass Nikita an dem besagten Abend auf einer Hochzeit fotografiert habe – und dort wollte er offenbar auf andere Gedanken kommen. "Ihm war total langweilig, also hat er gesagt: 'Hm, man könnte ja mal Tinder anschmeißen'", erklärte die Influencerin und fügte hinzu: "Eigentlich war sein Plan, nur den Abend spannender zu gestalten und nicht, jemanden zum Daten zu finden." Doch zu einem spontanen Treffen sei es nicht gekommen. Die beiden hätten sich stattdessen ganz in Ruhe über den Chat kennengelernt und sich dann zu einem ersten Date verabredet.

Und wie sah dieses Date dann aus? Für das erste Rendezvous sei Nikita zu Lucy nach Kassel gefahren. Dort habe das Ex-GNTM-Girl ihn dann am Hauptbahnhof abgeholt, um einen Tag in der Stadt mit ihm zu verbringen. "Wir waren dann erst einen Kaffee trinken und abends in einer Bar", rief sich Lucy in Erinnerung.

Anzeige

Promiflash Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund Nikita Vdovicenko

Anzeige

Instagram / lucyhellenbrecht.official Ex-GNTM-Teilnehmerin Lucy Hellenbrecht im August 2020

Anzeige

Nikita Vdovicenko Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund Nikita Vdovicenko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de