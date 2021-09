Sie hatten eine ganz besondere Beziehung zueinander! Im April dieses Jahres starb Prinz Philip (✝99) und hinterließ eine große Lücke in der britischen Königsfamilie. Seine Hinterbliebenen, allen voran

Prinz Charles (72), äußerten sich nach seinem Tod bereits ab und an liebevoll über ihren Vater oder Großvater. Nun kommen weitere Geschichten über das Leben des Ehemanns von Queen Elizabeth II. (95) an die Öffentlichkeit. Charles offenbart jetzt ein paar süße Kindheitserinnerungen an seinen Vater.

In einer BBC-Dokumentation über Philip erinnert sich Charles: "Er war großartig darin, lustige Spiele für uns zu organisieren". Es sei ein Vorteil gewesen, junge Eltern zu haben. Denn so habe es in der Kindheit von Charles, Anne (71), Andrew (61) und Edward (57) so einige spielerische "Verfolgungsjagden und verrückte Dinge" gegeben. Philip war bei der Geburt seines ersten Kindes gerade erst 27 Jahre alt.

Und auch Edward teilt ein Erlebnis mit Philip aus seiner Kindheit. "Ich bin mit meinem Vater zum Angeln gefahren. Und ich weiß nicht mehr, wann genau ich die Ruder des Bootes übernehmen musste – aber ich musste sehr schnell lernen, wie man rudert", schmunzelt der jüngste Sohn des Verstorbenen.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Philip, Prinz Charles und Prinzessin Anne

Getty Images Prinz Charles bei der Beerdigung von Prinz Philip im April 2021

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in Schottland, September 2002

