Das Warten hat ein Ende! Nach zwei Jahren Durststrecke geht Bachelor in Paradise endlich in eine neue Runde. In den vergangenen Wochen wurden immer mehr Details der kommenden Staffel der Kuppelshow bekannt. Spätestens seit bekannt gegeben wurde, dass auch Bachelorette-Publikumsliebling Zico Banach (30) in der Show dabei sein wird, können die Fans den Start kaum erwarten. Jetzt verkündete der Sender einen offiziellen Termin für die erste Folge.

Die frohen News für alle Fans des Formats wurden auf Instagram veröffentlicht: "Mehr als 20 Singles ziehen in die neue Villa ein und suchen hier nach dem Traumpartner. Schon im Oktober geht's los!" Die erste Folge der dritten Staffel werde demnach am 19. Oktober zu sehen sein. Neben vielen bekannten Gesichtern werden in diesem Jahr erstmals auch Unbekannte mit von der Partie sein.

Auf eine Konstante aus der zweiten Staffel können sich die Fans ebenfalls freuen: Paul Janke (40) wird wieder als Barkeeper in Erscheinung treten und die flirtwütigen Singles mit eiskalten Drinks versorgen. Der Ur-Bachelor freut sich auf den Auftritt: "Meine Rolle als Barkeeper ist halt schön: Du machst Drinks und bist auch Anlaufstelle."

Zico Banach, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

"Bachelor in Paradise"-Kandidatin Jacqueline

Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

