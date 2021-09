Denise Merten (31) könnte nicht stolzer auf ihr Söhnchen sein. Im September 2018 wurde die gebürtige Berlinerin zum ersten Mal Mutter. Seitdem verzaubert ihr Nachwuchs Ben (3) die dunkelhaarige Beauty jeden Tag aufs Neue. Nun näherte sich jedoch ein ganz besonderer Tag im Leben des Kleinen. Denise' Sohn feierte bereits seinen dritten Geburtstag, zu dem seine Mama ihm überschwänglich gratulierte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin einige Eindrücke von dem besonderen Tag ihres Sohnemannes. "Mein Prinz wird einfach mal drei Jahre jung", schrieb die Reality-TV-Darstellerin ungläubig zu einem kurzen Video, in dem sie die Geburtstagsdekoration präsentierte. Augenscheinlich schien sich der frischgebackene Dreijährige zudem sehr über seine Heliumballons und die bunten Girlanden zu freuen, denn in einem Clip sprang Ben aufgeregt umher. Anschließend packte er mit der Hilfe seiner Mutter die vielen Geschenke aus.

Auch Kindsvater Pascal Kappés (31) hielt seine Community in seiner Story über den Ehrentag des kleinen Mannes auf dem Laufenden. So fuhr der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star extra in die deutsche Hauptstadt, um mit seinem Sprössling dessen Geburtstag feiern zu können. "Allerdings werde ich ihn erst morgen sehen", verriet der Schauspieler, da der Knirps seinen besonderen Tag erst einmal mit seinen Großeltern verbringen werde.

Instagram / denise_kappes Denise Merten und ihr Sohn Ben im Juli 2021

Instagram / denise_merten Denise Merten und ihr Sohn Ben im August 2021

Instagram / denise_kappes Ben-Matteo und Mama Denise

