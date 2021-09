Wann kommt Georgina Rodríguez (27) endlich unter die Haube? Das Model ist seit rund vier Jahren mit Fußballstar Cristiano Ronaldo (36) liiert. Im Jahr 2017 wurden die zwei Turteltauben sogar Eltern: Sie begrüßten ihre gemeinsame Tochter Alana Martina auf der Welt. Kein Wunder also, dass Georgina langsam den nächsten Schritt mit ihrem Liebsten gehen will: Sie verriet jetzt, dass sie sich einen Heiratsantrag von dem Profikicker wünscht!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 27-Jährige einen Teaser zu einer neuen Netflix-Dokumentation mit dem Titel "Georgina", die sich rund um ihr Leben drehen soll. In dem Clip wird die gebürtige Argentinierin bei einem gemeinsamen Dinner von ihren Freunden gefragt, wann sie Cristiano endlich heiraten wird. "Das hängt nicht von mir ab... Ich wünsche es mir", sagt Georgina und fügt zusätzlich das spanische Wort Ojalá hinzu, was übersetzt in etwa 'So Gott will' bedeutet.

Dass es bei dem Paar auch nach vier Jahren Beziehung super läuft, dürfte jedenfalls kein großes Geheimnis mehr sein: Regelmäßig bekunden die zwei Turteltauben einander ihre Liebe auf Instagram. "Meine wunderschöne Königin", schwärmte der portugiesische Nationalspieler beispielsweise im vergangenen Juli unter einem Posting von seiner Freundin.

Instagram / georginagio Georgina Rodríguez, Model

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

Getty Images Cristiano Ronaldo im September 2021 in Manchester

