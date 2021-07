Georgina Rodriguez (27) und Cristiano Ronaldo (36) sind noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit vier Jahren gehen das Model und der portugiesische Nationalspieler nun schon gemeinsam durchs Leben. 2017 wurden die beiden Stars dann erstmals Eltern eines gemeinsamen Kindes. Regelmäßig wollen die Turteltauben zudem alle Welt an ihrer andauernden Liebe teilhaben lassen. Jüngst veröffentlichte der Fußballer nun ein weiteres süßes Pärchenfoto von sich und seiner Liebsten.

Am Donnerstag teilte der 36-Jährige die goldige Aufnahme auf seinem Instagram-Account. "Meine wunderschöne Königin", betitelte er den Schnappschuss und versah den Post zudem mit einem großen roten Herz-Emoji. Auch das Model selbst postete das innige Bild wenig später auf seinem eigenen Profil. "Das Universum hört immer zu", schrieb die 27-Jährige philosophisch in ihre Bildunterschrift. Außerdem teilte sie noch einige Eindrücke aus dem Urlaub mit ihrem Schatz auf einer Jacht vor Mallorca.

Auch bei den Fans kam der Nachschub an Pärchen-Content super an. Eine Vielzahl User kommentierte die Momentaufnahme begeistert und schrieb, wie süß der Kicker und seine schöne Argentinierin doch miteinander aussehen würden. Auch einige Berühmtheiten ließen es sich nicht nehmen, einige liebevolle Worte unter den zwei Schnappschüssen zu hinterlassen. "So hübsch", schrieb beispielsweise der Fotograf Nicolas Gerardin. Besonders humorvoll kommentierte jedoch der Schauspieler David Brazil (51) den Post des Fußballers. "IhreTasche ist offen, sag ihr das", schrieb der Brasilianer.

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Juli 2021

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Mai 2021

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im Juli 2021

