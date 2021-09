Bald erfahren die Fans von You endlich, wie es weitergeht! Die erfolgreiche Netflix-Serie erzählt die so schaurige wie spannende Geschichte von Joe Goldberg (Penn Badgley, 34) – einem auf den ersten Blick harmlosen Bücherliebhaber, der aber Frauen stalkt. Im Rahmen seiner Obsessionen ist Joe sogar schon so weit gegangen, Menschen zu ermorden. Für alle begeisterten Zuschauer kommen jetzt super Neuigkeiten: Im Oktober gibt es "You"-Nachschub und noch viel mehr auf Netflix...

Der Streaminganbieter Netflix veröffentlichte jetzt eine Liste der Neuerscheinungen im kommenden Monat – darunter auch das Startdatum für die dritte "You"-Staffel: Am 15. Oktober ist es so weit! Weitere News an der Serienfront: Am 1. Oktober erscheinen alle neun Staffeln des Comedy-Klassikers "Seinfeld". Am 6. Oktober folgt die zweite Staffel der skurrilen Datingshow "Sexy Beasts". Auch für Fans der Mystery-Horror-Serie "Locke & Key" und der Seifenoper "Der Denver-Clan" gibt es gute Nachrichten: Staffel zwei beziehungsweise vier kommen am 22. Oktober.

Auch für Filmliebhaber gibt es bald neuen Stoff! Am 29. Oktober erscheint die langersehnte Fortsetzung von dem Zombie-Heist-Movie "Army of the Dead" mit Matthias Schweighöfer (40): "Army of Thieves". Für Vin Diesel (54)-Fans kommt am 27. Oktober der actionreiche Science-Fiction-Streifen "Bloodshot". Wer es lieber romantisch mag, kann sich ab dem 15. Oktober das Partnertauschexperiment "Du Sie Er & Wir" mit Nilam Farooq (32) und Tim Oliver Schultz (33) anschauen. Für Thriller-Liebhaber geht am 1. Oktober "The Guilty" mit Jake Gyllenhaal (40), Ethan Hawke (50) und Riley Keough (32) online.

Ken Woroner/Netflix Szene aus "Locke & Key"-Staffel zwei

Mark Hill / Netflix Szene aus "Der Denver-Clan"

Stanislav Honzik/Netflix Matthias Schweighöfer in "Army of Thieves"

Netflix Louis Nitsche, Nilam Farooq, Jonas Nay und Paula Kalenberg in "Du Sie Er & Wir"

Netflix Szene aus "Sexy Beasts"

