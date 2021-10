Lucy Hellenbrecht (22) hatte doch so große Zukunftspläne! Vor wenigen Tagen verkündete die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin, sich von ihrem Freund Nikita Vdovicenko getrennt zu haben. Dabei hatten sich die beiden nur Tage zuvor vorher mega-verliebt im Promiflash-Interview gezeigt! Bei dieser Gelegenheit hatten die Turteltauben sogar noch ganz offen über ihren Kinderwunsch in ferner Zukunft gesprochen...

"Irgendwann wird es bestimmt in meinem Leben oder in unserem Leben dann Kinder geben – aber das dauert noch ewig", hatte Lucy im Promiflash-Interview klargestellt und betont: "Wir sind superjung und das ist in unserem Kosmos momentan gar nicht drin." Trotzdem hatte die Blondine eine Familie mit Kindern in Zukunft nicht ausgeschlossen – genauso wie ihr Freund: Nikita plane nämlich sowieso, irgendwann einmal ein Kind zu adoptieren.

Dass der Wunsch einer Adoption von Nikita ausging, obwohl er auch auf natürlichem Wege Kinder bekommen könnte, hatte Lucy stark beeindruckt. "Das hat mir natürlich noch mal ein bisschen mehr das Herz aufgemacht und ich habe ihm gegenüber noch mal mehr Gefühle entwickelt", hatte das Ex-GNTM-Girl geschwärmt. Nun ist klar: Diese beiden werden nicht mehr gemeinsam Eltern.

Nikita Vdovicenko Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund Nikita Vdovicenko

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht im August 2020

Instagram / lucyhellenbrecht.official Lucy Hellenbrecht und ihr Freund im August 2021

