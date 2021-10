Fay Asghari freut sich für ihren Bruder Sam (27) und dessen Verlobte Britney Spears (39)! Letztere hat aktuell eine richtige Glückssträhne: Die "Toxic"-Interpretin gewann nicht nur den langjährigen Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (69), ihr Partner machte ihr auch noch einen Heiratsantrag. Zu diesem besonderen Anlass gratulierten dem Paar schon unzählige Freunde, Verwandte und Fans – nun überbrachte auch Sams Schwester Fay dem Ehepaar in spe seine Glückwünsche!

Vor über zwei Wochen gaben die Sängerin und der Tänzer ihre Verlobung bekannt. Jetzt verlieh auch Sams Schwester ihrer Freude darüber auf Instagram Ausdruck. "Herzlichen Glückwunsch an die beiden. Ich freue mich so auf dieses neue Kapitel in eurem Leben. Ich liebe euch beide!", schrieb die Brünette und teilte dazu ein Foto mit dem glücklichen Paar.

Bis zur Hochzeit dürfte vermutlich nicht mehr allzu viel Zeit vergehen – angeblich soll Britney nämlich nicht lange fackeln wollen. "Sie will so bald wie möglich heiraten", erzählte ein Insider kürzlich gegenüber People.

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

Instagram / fayasgharii Fay Asghari im Juni 2021

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari 2019

