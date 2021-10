Nicht alle glauben an das Love Island-Couple Andrina (28) und Martin! Die Schweizerin und der Tattooliebhaber lernten sich vor wenigen Wochen in der Liebesvilla kennen – und verguckten sich offenbar sofort ineinander. Beide zweifelten nicht einen Tag an ihrer TV-Partnerschaft, sodass sie es sogar bis ins Finale schafften und den zweiten Platz belegten. Auch nach der Show wollen sie sich weiter treffen und betonten bereits, Gefühle füreinander zu haben. Ihre Ex-Mitstreiter Jenny und Dennis stehen Mandrina jedoch skeptisch gegenüber!

Das verrieten die Drittplatzierten nun im Promiflash-Interview. Vor allem an Andrinas Absichten gegenüber Martin zweifelt Dennis: "Man merkt, dass Martin komplett hin und weg ist – und bei Andrina ist es immer: 'Mal schauen, wie es draußen funktioniert'", meinte der Muskelmann ehrlich. Dennis hat also Bedenken bei den beiden weil sie anscheinend nicht auf derselben emotionalen Ebene sind – im Gegensatz zu ihm und Jenny...

"Ich glaube, die sind noch nicht an einem Punkt wie wir, wo wir sagen: Okay, wir machen das Ganze zusammen. Demnach kann ich das gar nicht richtig einschätzen", hielt Dennis im weiteren Gespräch mit Promiflash fest. Denn laut dem 22-Jährigen haben er und seine Jenny die Zeit auf der Insel sinnvoll genutzt und sich intensiv kennengelernt.

Anzeige

RTLZWEI/Thomas Reiner Martin Fuhsy und Andrina Santoro bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTLZWEI Dennis bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Jenny und Dennis, "Love Island"-Couple 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de