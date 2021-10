Guckt Prinz Harry (37) bei der Erbverteilung seines Großvaters etwa in die Röhre? Im April verstarb Prinz Philip (✝99) nach gesundheitlichen Problemen mit fast hundert Jahren. Seither sorgt unter anderem der Nachlass des Prinzgemahls für Spekulationen. Was genau der verstorbene Mann der Queen (95) in seinem Testament niedergeschrieben hat, wird die Öffentlichkeit erst in 90 Jahren erfahren. Ein Insider behauptete nun jedoch, dass ein Familienmitglied gar völlig leer ausgehe: Philip soll Harry angeblich kurz vor seinem Tod noch enterbt haben!

Eine Quelle berichtete gegenüber dem Magazin Life & Style, dass der Duke of Edinburgh seinem Enkel "keinen Penny hinterlassen" habe. Dem Palast-Insider zufolge sei das Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (67) der ausschlaggebende Punkt gewesen. Als Philip davon erfahren habe, habe er heimlich Dokumente ändern lassen, um Harry und damit auch seine Frau Meghan (40) zu enterben. Die Queen habe ihm diese Entscheidung noch ausreden wollen, doch ihr Gatte sei bei seiner Entscheidung geblieben.

Der zweifache Vater soll sogar von der Queen höchstpersönlich von dem geänderten letzten Willen seines Opas erfahren haben. "Harry war schockiert, verletzt und wütend. Meghan behauptete, es müsse sich um einen Irrtum handeln", berichtete der Informant von den vermeintlichen Szenen. Immerhin habe der 37-Jährige bis zuletzt gedacht, er stünde seinem Großvater besonders nah. "Er hätte nicht weiter danebenliegen können", glaubte die Quelle zu wissen.

Getty Images Prinz Philip im August 2017 in London

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

