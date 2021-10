Was hat es damit bloß auf sich? Kourtney Kardashian (42) sorgt mit einem ihrer neuen Posts auf Social Media für Ekel und vor allem für Verwirrung bei ihren Fans. Der Realitystar begeisterte erst vor wenigen Tagen mit ein paar heißen Schnappschüssen mit Megan Fox (35), doch mit seinem neuen Beitrag wissen Fans nichts anzufangen. Darauf sind gleich mehrere Ampullen voll Blut zu sehen.

Die dreifache Mutter teilte am Dienstag ohne jeglichen Kontext ein Foto von fünf Fläschchen voll mit Blut in ihrer Instagram-Story. Aber was hat das schaurige Bild nur zu bedeuten? Seit Kourtney und Blink-182-Drummer Travis Barker (45) ein Paar sind, scheint die Keeping up with the Kardashians-Beauty fast schon verrückt nach Blut zu sein. In mehreren verspielten Kommentaren gegenüber ihrem Partner verwendete sie ein Vampir-Emoji und verkündete einmal sogar: "Ich will dein Blut aussaugen." Vielleicht haben die Blutproben aber auch einen rein medizinischen Hintergrund: möglicherweise wollte die 42-Jährige ihre Fruchtbarkeit testen lassen. Viele Fans spekulieren nämlich schon seit einiger Zeit über eine mögliche Schwangerschaft. Bisher äußerte sich Kourtney allerdings noch nicht zu den Gerüchten.

Tatsächlich sieht es so aus, als wäre die Liebe zwischen Travis und Kourtney für die Ewigkeit. Erst vor wenigen Wochen lief das Paar gemeinsam über den roten Teppich der MTV Video Music Awards und schien kaum die Finger voneinander lassen zu können. Vielleicht läuten ja schon bald die Hochzeitsglocken bei den beiden.

Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei den VMAs 2021

Anzeige

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Kourtney Kardashian bei der amfAR Gala 2019

Anzeige

MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de