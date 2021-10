Die siebte Folge der schwulen Datingshow Prince Charming endete für den Kandidaten Max Rogall mit einem Schock! Der Prinz Kim Tränka schickte den Berliner nämlich während der Entscheidungsnacht nach Hause – und das, obwohl die beiden einige Stunden zuvor noch einen romantischen Abend und sogar ein Übernachtungsdate verbracht hatten. Dass Kim ihn rausgeworfen hat, findet Max im Nachhinein sogar "respektlos"!

Im Promiflash-Interview erklärte Max, dass sein Rauswurf in Folge sieben ein echter Schockmoment für ihn gewesen sei – aber wenn Kim festgestellt habe, dass es einfach nicht passt, akzeptiere er das. "Ich finde aber, das hätte er dann doch auch schon beim Einzeldate gemerkt. Mich dann zum Übernachtungsdate einzuladen, eventuell auch intimer zu werden und am selben Tag rauszuschmeißen, an dem ich noch neben ihm aufgewacht bin – das war für mich schon ein Schlag ins Gesicht", stellte der Berliner klar und betonte: "Das fand ich dann auch wirklich respektlos. Ich habe mich in dem Moment sehr benutzt gefühlt."

Kims Entscheidung sei für Max vor allem deswegen ein solcher Schock gewesen, weil der Prinz zuvor keinerlei negative Anzeichen habe erkennen lassen – im Gegenteil! "Gerade, weil Kims Feedback zum Date so positiv war – das 'lustigste Date seines Lebens'", verdeutlichte Max und rief sich in Erinnerung: "Und dann noch ein Kuss in der Happy Hour. Er hat mir nie Anzeichen gegeben, dass es für ihn nicht gepasst hat."

Max und Kim beim "Prince Charming"-Übernachtungsdate

Max Rogall, "Prince Charming"-Kandidat

Max Rogall im August 2021 in Hamburg

