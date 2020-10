Zuletzt wurde es ziemlich ruhig um Sängerin Lorde (23)! Ihr letztes Album veröffentlichte die Neuseeländerin vor mehr als drei Jahren – und vor 18 Monaten wurde sie zum letzten Mal in der Öffentlichkeit gesehen. Die "Royals"-Interpretin ist dafür bekannt, dass sie sich gegenüber der Presse gern bedeckt hält, was ihr Privatleben betrifft. Doch jetzt wurde sie mit einem 41-Jährigen knutschend bei einem Spaziergang in Auckland gesichtet.

Laut Daily Mail soll es sich bei dem Herrn um Justin Warren handeln. Er arbeitet in der Musikindustrie und datet die 23-Jährige angeblich bereits seit über einem Jahr. Vor vier Jahren sollen sich die zwei Turteltauben kennengelernt haben, 2016 wurden sie zum ersten Mal zusammen an einem Strand in Neuseeland gesichtet. Als daraufhin Dating-Gerüchte die Runde machten, teilten sie der Presse mit, lediglich gute Freunde zu sein.

Ob Lorde einfach einen großen Medienrummel vermeiden wollte? 2016 machte sie bereits Schlagzeilen, da sie sich nach drei Jahren von ihrer Jugendliebe – dem Fotografen James Lowe – getrennt hatte. Kurz darauf wurde der damals 19-Jährigen eine Affäre mit dem 18 Jahre älteren DJ Diplo angedichtet.

MEGA Lorde beim Spaziergang mit ihrem angeblichen Lover Justin Warren im Oktober 2020

MEGA Justin Warren und Lorde beim Spaziergang in Auckland im Oktober 2020

Getty Images Lorde im Januar 2014

