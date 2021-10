Patricija Belousova und Alexandru Ionel sind schon bald zu dritt! Das Let's Dance-Paar hat nämlich erst vor wenigen Wochen eine süße Neuigkeit aus seinem Privatleben publik gemacht: Die gebürtige Litauerin und ihr Verlobter erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Doch auch in ihrer Schwangerschaft will die Profitänzerin in Sachen Karriere nicht zurückstecken – im Gegenteil: Patricija nimmt auch schwanger an der Tanz-Weltmeisterschaft teil!

Im Promiflash-Interview sprach Patricija jetzt über ihre bevorstehenden Termine – und die haben es ordentlich in sich! "Im Moment steht für uns die Weltmeisterschaft am 23. Oktober bei den Profis Showdance Standard an", erklärte die werdende Mutter und brachte ihre große Vorfreude zum Ausdruck: "Und dann auch schon die Geburt unseres kleinen Wunders."

Und auch nach der Entbindung plant Patricija offenbar, schnell wieder auf dem Tanzparkett zu stehen. "Ich gehe davon aus, dass ich mich nach der Geburt schnell regenerieren kann", betonte die attraktive Blondine nämlich und gab einen Ausblick: "Bezüglich der kommenden 'Let's Dance'-Staffel schauen wir dann, wenn es so weit ist."

Instagram / bellatricija Alexandru Ionel und Patricija Belousova, Juli 2021

Instagram / bellatricija Patricija Belousoca, Profitänzerin

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel, "Let's Dance"-Stars

