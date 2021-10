Diane Kruger (45) scheint die gemeinsame Zeit mit ihrer kleinen Tochter ausgiebig zu genießen! Die Schauspielerin wurde 2018 erstmals Mutter: Sie und der The Walking Dead-Darsteller Norman Reedus (52) wurden Eltern einer Tochter. Die beiden Megastars halten ihren Nachwuchs jedoch aus der Öffentlichkeit heraus – nicht mal der Name ihrer Prinzessin ist bekannt. Nun wurden Diane und ihr Sprössling gesichtet, als sie gemeinsam einen Ausflug machten!

Paparazzi lichteten das Duo ab, als es durch New York schlenderte. Obwohl Diane einen Kinderwagen dabei hatte, wollte ihr Mini-Me offenbar lieber selbst laufen: In einem niedlichen Prinzessinnenkleid flanierte die Kleine an Mamas Hand durch die Straßen. Die 45-Jährige konnte kaum verbergen, wie sehr sie den Ausflug mit ihrer Tochter genoss – Diane konnte gar nicht aufhören zu strahlen.

Diane und Norman verhalten sich aber nicht nur in Bezug auf ihre Tochter sehr diskret – auch über ihr Liebesleben geben die beiden wenig preis. Jedoch heizte die Beauty die Gerüchteküche mächtig an, als sie auf der Met Gala mit einem XXL-Klunker am Ringfinger erschien.

MEGA Diane Kruger mit ihrer Tochter

MEGA Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critics' Choice Awards

Instagram / dianekruger Norman Reedus und Diane Kruger im November 2019

