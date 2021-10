Katie Price' Kinder haben wohl schon Schlimmes befürchtet. Die 43-Jährige sorgte vor Kurzem für Schlagzeilen: Sie baute einen schlimmen Autounfall – ohne Fahrerlaubnis oder Versicherung, dafür aber mit Alkohol und Kokain im Blut. Offenbar sei die Influencerin schon seit Längerem psychisch angeschlagen, wie ihre Familie nun bekannt gab – deshalb redeten Katies Kids ihrer Mutter schon vor Monaten ins Gewissen!

Nach einem fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt am Anfang des Jahres hatte Katie sich dafür entschieden, komplett ehrlich zu ihren Sprösslingen zu sein. "Meine Kinder dachten, ich sei durchgedreht und feiere. Sie wussten nicht, dass ich zusammengebrochen war, weil ich Dinge ausgeblendet hatte – sie mussten die Wahrheit erfahren", hatte das einstige Boxenluder damals The Sun erzählt. Katies Kinder hätten mit Verständnis reagiert, ihrer Mutter aber auch eine Ansage gemacht: "Sie haben gesagt: 'Mama, wenn du jemals wieder so wirst, werden wir nie wieder mit dir reden.'"

Trotzdem hatten Katies Lieben ihr nach dem Unfall den Rücken gestärkt. "Als Familie haben und werden wir Kate helfen, die Hilfe zu bekommen, die sie braucht", hatten die Angehörigen der 43-Jährigen in einem Instagram-Statement geschrieben.

Instagram / katieprice Katie Price mit Carl Woods und ihren Kindern Bunny, Princess und Jett

Instagram / katieprice Junior Savva Andre, Katie Price, Carl Woods und Princess Tiaamii Andre

Instagram / carljwoods Princess Andre, Carl Woods und Katie Price, November 2020

