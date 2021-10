Lucy Hellenbrecht (22) ist aufgewühlt! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte vor nur wenigen Wochen ihre Beziehung mit dem Fotografen Nikita Vdovicenko öffentlich – das Paar hatte sich über die Datingplattform Tinder kennengelernt. Die Romanze sollte aber nicht von großer Dauer sein – am Mittwoch gab Lucy das Liebes-Aus bekannt. Wie es ihr nach der Trennung von ihrem Ex geht, hat Lucy Promiflash jetzt verraten!

Im Interview mit Promiflash berichtet Lucy, dass es ihr den Umständen entsprechend ganz gut gehe. Sie sei jedoch aktuell ein wenig durcheinander: "Ich habe momentan viele verschiedene Emotionen in mir. Wut, Gleichgültigkeit, aber natürlich auch Traurigkeit." Dieses Wechselbad der Gefühle tue ihr aber gut, weil sie so nicht in einer einzigen Empfindung versinken könne.

Nikita hatte kurz nach der Trennung darüber ausgepackt, was zu dem Beziehungsende geführt hatte. "Wir haben ständig gestritten und einfach kein ausgewogenes Miteinander gefunden. Letztlich war der ausschlaggebende Punkt, dass es mir immer schlechter in der Beziehung ging und mich langsam der gute Wille verließ", hatte er vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story erklärt.

Lucy Hellenbrecht mit ihrem Freund Nikita Vdovicenko

GNTM-Girl Lucy Hellenbrecht mit ihrem Ex-Freund Nikita Vdovicenko

Lucy Hellenbrecht und ihr Freund im August 2021

