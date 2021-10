Herzlichen Glückwunsch, Joseph Baena (24)! Am 2. Oktober 1997 kam Arnold Schwarzeneggers (74) fünftes Kind auf die Welt. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern ist seine Mutter jedoch nicht die Journalistin Maria Shriver (65), sondern entstammt einer Affäre mit Mildred Patricia Baena. Inzwischen hat Joseph bewiesen: Er ist genauso fitnessbegeistert wie sein Papa – und dieser ist offenbar mächtig stolz auf ihn. Arnold gratulierte seinem Sohn Joseph jetzt herzallerliebst zum 24. Geburtstag!

"Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich", schwärmte Arnold auf Instagram von seinem Sohnemann. Dazu postete er eine Reihe von Schnappschüssen des Papa-Kind-Duos. "Du rockst im Fitnessstudio, du hast Karriere in der Immobilienbranche und in der Schauspielerei gemacht. Jetzt steht dir ein weiteres fantastisches Jahr bevor", widmete der 74-Jährige seinem Nachwuchs süße Worte.

Eine Reaktion von Joseph auf die tolle Gratulation ließ nicht lange auf sich warten. "Danke Papa, ich liebe dich auch!", freute sich der Schauspieler über Arnolds liebe Worte. Joseph ist das fünfte Kind des ehemaligen US-Politikers. Seine erste Tochter Katherine (31) kam 1989 auf die Welt. Auf sie folgten Arnolds Tochter Christina (30) und sein Sohn Patrick (28). Sein jüngstes gemeinsames Kind mit Maria Shriver ist Christopher (24), der wie Joseph auch 1997 zur Welt kam.

Anzeige

Instagram / projoe2 Roger Baena, Joseph Baena und Arnold Schwarzenegger, Oktober 2021

Anzeige

Instagram / projoe2 Joseph Baena, September 2021

Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger mit ihren Kids Katherine, Christopher, Patrick und Christina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de