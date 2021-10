Yeliz Koc (27) ist Mutter! Lange fieberten die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (29) auf die Geburt ihrer Tochter hin – jetzt ist es endlich so weit. Das bestätigten die beiden jetzt in separaten Posts auf Social Media und verrieten dabei auch schon den Namen ihrer Kleinen: Snow Elanie. Schon wenige Minuten nach der Verkündung beglückwünschten gleich mehrere Stars und Freunde die jungen Eltern im Netz.

Yeliz' Schwester Filiz Koc (34) zählte zu den ersten Gratulanten, die der frischgebackenen Mama zur Geburt ihrer Tochter alles Gute wünschten – sie kommentierte drei Herzchen unter den Beitrag der Influencerin. Auch einige bekannte Gesichter aus dem Bachelor-Universum hinterließen ihre Glückwünsche – darunter Michelle Gwozdz, Nathalia Goncalves (28) sowie Serkan Yavuz (28). Letzterer merkte an: "Einer der schönsten Namen, die ich je gehört habe." Auch Rapper Kool Savas (46) und Reality-Sternchen Kim Gloss (29) gratulierten Jimi und Yeliz. "Herzlichen Glückwunsch! [...] Möge die Kleine eine ganz Große werden", kommentierte Moderatorin Ruth Moschner (45) den Beitrag des 29-Jährigen.

Trotz des regelrechten Rosenkriegs zwischen den Ex-Partnern pries der "Sommer"-Darsteller die 27-Jährige für ihre Stärke an. "Ich bin sehr stolz und habe großen Respekt, wie Yeliz diese schwierige Schwangerschaft und die Geburt (ohne Komplikationen) gemeistert hat", schrieb Jimi im Netz.

