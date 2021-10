Die The Biggest Loser-Kandidaten hauen die Zuschauer im Finale vom Hocker! Wochenlang kämpften die Duos beim Spin-off "Family Power Couples" gegen ihr Übergewicht – und auch nach den Dreharbeiten gaben die Teams nicht auf. Den Erfolg der vergangenen Monate präsentierten sie im großen Finale am Montag. Zwar konnten Manni und Lucas am Ende das Siegertreppchen erklimmen – doch ihre Mitstreiter begeisterten nicht weniger mit ihren krassen Körpertransformationen!

Neben dem Vater-Sohn-Gespann zählten Andrea und Jan sowie Natalja und Jessica zu den Finalisten. Auch diese beiden Couples haben wie alle aus der Special-Staffel den Weg zu einem gesünderen Leben eingeschlagen – und beginnen diesen mit einer ganz anderen Zahl auf der Waage. Zusammengerechnet haben sie zu zweit jeweils über 20 Prozent ihres Startgewichts verloren. "Dass wir es wirklich ins Finale geschafft haben, ist unglaublich", hatte sich Andrea im Vorfeld im Promiflash-Interview gefreut. Und auch Natalja ist total dankbar für die Zeit: "Wir haben wundervolle Erinnerungen gesammelt und wir wurden von Woche zu Woche stärker."

Doch auch der Erfolg der zuvor ausgeschiedenen Teilnehmer ist nicht zu übersehen. Ob in ihrem Camp-Shirt oder in ihren Outfits – alle machten eine tolle Figur, als sie im Finale über den Laufsteg liefen. Vor allem ein Paar hatte Grund zur Freude: Andie und Shaliek nahmen unter den Nicht-Finalisten am meisten ab und sicherten sich damit das kleine Finale. "Unsere Leistung während der Show war genial. Wir haben nie aufgegeben, nie gemotzt und haben im Team kooperiert", hatte Shaliek nach ihrem Exit gegenüber Promiflash ein erstes Fazit gezogen.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" – alle Folgen auf SAT1.de und Joyn.

© SAT.1/Julia Feldhagen Lucas und Manni im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Jan und Andrea im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Jessica und Natalja im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Shaliek und Andie im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Fabienne und Birgit im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Wobke und Dirk im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Melina und Steffi im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Angelika im "The Biggest Loser"-Finale

© SAT.1/Julia Feldhagen Marcel im "The Biggest Loser"-Finale

