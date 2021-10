Britney Spears (39) ist ihren Fans überaus dankbar! Nach 13 Jahren ist die Popsängerin endlich ihren Vater Jamie (69) als Vormund los. Zuvor hatte sich die zweifache Mutter vor Gericht dafür eingesetzt, ihn in seiner Funktion abzusetzen – und hatte dabei erschreckende Details ausgepackt. Rückenstärkung hatte die Musikerin dabei von ihren Fans bekommen, die als #FreeBritney-Bewegung für ihre Freiheit plädiert hatten. Dieser Einsatz rührt die Blondine.

Auf Twitter richtet sich Britney an die vielen Menschen, die ihr in dieser schwierigen Zeit beigestanden haben: "Ich habe keine Worte – wegen euch und eurer andauernden Widerstandsfähigkeit, mich von meiner Vormundschaft zu befreien." Ihr Leben habe sich nun endlich in die richtige Richtung gedreht. "Ich habe vergangene Nacht zwei Stunden lang geweint, weil meine Fans einfach die Besten sind und ich mir dessen bewusst bin", schreibt sie in dem Statement.

Für Britney sind ihre Fans eine enorme Unterstützung – für ihren Vater waren sie stets ein Dorn im Auge. "Sie waren extrem nervös, weil sie keinerlei Kontrolle über die #FreeBritney-Bewegung hatten und darüber, was dabei herauskommen würde", packte ein ehemaliger Mitarbeiter der von Jamie beauftragten Sicherheitsfirma gegenüber The New York Times aus. Die Mitglieder der Bewegung seien sogar überwacht worden.

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

MEGA Sängerin Britney Spears

Getty Images Britney Spears, Sängerin

