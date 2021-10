Bei Das Sommerhaus der Stars gibt es offenbar schon die ersten Zuschauerlieblinge! Heute Abend startet im TV die sechste Staffel der Realityshow, in der prominente Paare um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro kämpfen. In diesem Jahr sind unter anderem der Moderator Mola Adebisi (48) und seine Partnerin Adelina Zilai sowie die Goodbye Deutschland-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel (52) mit von der Partie. Dieses Paar kommt bei den Zuschauern aber besonders gut an!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 5. Oktober 2021, 18:00 Uhr] hervorgeht, sind Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt die klaren Favoriten. Von insgesamt 2.728 Teilnehmern stimmten 972 (35,6 Prozent) für den Unter uns-Darsteller und seinen Partner. Mit 876 Stimmen (32,1 Prozent) sind ihnen die Love Island-Stars Yasin und Samira Cilingir aber dicht auf den Fersen. Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer schaffen es in der Beliebtheitsskala auf den dritten Platz. Die Schwester von Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (33) und das Transgender-Model konnten 419 (15,4 Prozent) der Stimmen ergattern.

Der Ballermann-Star Almklausi (51) und seine Frau Maritta stehen dagegen weniger in der Gunst der Zuschauer. Sie sind nur für 78 Teilnehmer (2,9 Prozent) das Lieblingspaar. Noch schlechter sieht es nur bei den Schauspielern Roland Heitz und Janina Korn mit 20 Stimmen (0,7 Prozent) aus. Das Schlusslicht bilden der einstige Temptation Island-Verführer Mike Cees und seine Frau Michelle Monballijn mit 16 Votes (0,6 Prozent).

Instagram / samira.bne Samira und Yasin, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Almklausi und seine Ehefrau Maritta, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Instagram / roland_heitz Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Janina Korn und Roland Heitz

