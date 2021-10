Sie verbringen einen Tag im Kinderparadies! Zooey Deschanel (41) ist neben einer erfolgreichen Schauspielerin auch liebende Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Ex-Mann Jacob Pechenik hat sie die Kids Charlie und Elsie. Seit zwei Jahren ist die New Girl-Darstellerin wieder in festen Händen und mit Jonathan Scott (43) zusammen. Dieser scheint mit ihren Kids auch ziemlich gut klarzukommen. Zusammen mit Jonathan und ihren zwei Kleinen verbrachte Zooey nun einen Tag in Disneyland!

Paparazzi erwischten das Paar vor wenigen Tagen in dem beliebten Freizeitpark in Kalifornien. Ganz entspannt schlenderten die vier durch den Park und probierten die eine oder andere Attraktion aus. Vor allem Jonathan schien dieser Ausflug zu gefallen: Der "Property Brothers"-Star trug Zooeys Sohn Charlie total stolz auf seinen Schultern herum. Aber auch die 41-Jährige hatte an diesem Tag ihren Spaß – mit Töchterchen Elsie fuhr sie unter anderem ein buntes Kinderkarussell.

Dass Zooey und Jonathan immer noch auf Wolke sieben schweben, ist den Fans nicht neu. Vor allem der kanadische TV-Star ist hin und weg von seiner Liebsten, wie er in einem früheren Interview betont hatte. "Ich muss wirklich sagen, dass sie das Beste in mir zum Vorschein bringt. Sie bringt mich dazu, die beste Version meiner selbst sein zu wollen", hatte er gegenüber TODAY with Hoda & Jenna verraten.

