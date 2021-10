Was für ein seltener Anblick! Robert Kardashian (34) war vor einigen Jahren noch fester Bestandteil der Realityshow seiner Familie, doch inzwischen lebt der ehemalige Keeping up with the Kardashians-Star zurückgezogen und zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Schon seit Monaten hatte man nichts mehr von Rob gehört oder gesehen – doch jetzt teilte seine Schwester Kim Kardashian (40) einen Schnappschuss von ihm im Netz.

Die Ex von Kanye West (44) gab Fans auf Instagram einen Einblick in ihren Abend mit ihrer Familie: Sie postete ein Bild von ihren Geschwistern Khloé (37) und Rob beim gemeinsamen Abendessen. Seit der turbulenten Beziehung des 34-Jährigen zu Blac Chyna (33) war es still um ihn geworden. Im Juni erklärte Khloé in der großen Reunionshow von "Keeping up with the Kardashians": "Ich glaube, er braucht einfach eine Pause." Einige seiner vergangenen Beziehungen seien für ihren Bruder eine große Belastung gewesen. "Ich denke, er wird immer stärker", betonte die 37-Jährige.

Beim Dinner waren neben Rob und Khloé auch Kourtney Kardashian (42) und ihr Freund Travis Barker (45) zu Gast. Aktuell sieht man das Liebespaar nur noch selten getrennt voneinander – tatsächlich spekulieren Fans bereits eifrig darüber, ob schon bald für sie die Hochzeitsglocken läuten.

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

Instagram / kimkardashian Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / krisjenner Kourtney und Rob Kardashian auf Khloé Kardashians Geburtstagsparty

Glaubt ihr, Rob zeigt sich von nun an wieder öfter in der Öffentlichkeit? Ich kann's mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, gut möglich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



