Das gab es bei Die Höhle der Löwen noch nie! Die aktuelle Staffel der Vox-Gründershow ist in vollem Gange und hat schon dem ein oder anderen Unternehmen zu großen Erfolgen verhelfen können. In der kommenden Folge gibt es aber eine besonders große Überraschung für die Investoren um Ralf Dümmel (54) und Carsten Maschmeyer (62). Für zehn Prozent ihrer Firmenanteile fordert das Gründer-Trio von Scewo Bro satte fünf Millionen Euro – eine so hohe Summe hatte zuvor noch niemand von den Löwen eingefordert.

Schon in einem Teaser, der im Anschluss an die aktuelle Episode gezeigt wurde, konnten die Zuschauer sehen, dass die Erfinder eines treppensteigenden Rollstuhls mit ihrer XXL-Summe alle Investoren kurzzeitig in Schockstarre versetzen werden. Doch warum sind die Gründer der Meinung, dass ihre Firma das Geld überhaupt wert ist. In einer Vox-Pressemeldung schwärmt Thomas Gemperelre von seinem Produkt: "Wir haben den wohl coolsten Elektrorollstuhl der Welt entwickelt. Scewo Bro ermöglicht es Rollstuhlfahrern, im Alltag eine riesige Freiheit zu erlangen. Denn er überwindet Grenzen und Hürden, an denen viele andere Rollstühle scheitern."

Ob sich die Investoren auf diesen Deal tatsächlich einlassen werden, ist bist dato noch streng geheim. Für die Gründer steht allerdings fest: Sie wollen die Rollstuhlindustrie in der Zukunft revolutionieren und glauben deswegen an ihr Produkt. "Wir sagen immer, wir bauen den Tesla unter den Rollstühlen!", betonte Bernhard Winter selbstbewusst mit einem Autovergleich.

Anzeige

RTL/ Bernd-Michael Maurer Die Investoren bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL/ Bernd-Michael Maurer Die Gründer von Scewo Bro bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

RTL/ Bernd-Michael Maurer Pascal Buholzer, Bernhard Winter und Thomas Gemperle mit Investorin Dagmar Wöhrl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de