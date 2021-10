Ist das tatsächlich Tori Spelling (48)? Die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit macht momentan offenbar eine schwere Zeit durch. Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Bei der Schauspielerin und ihrem Ehemann Dean McDermott (54) soll der Haussegen schief hängen. Doch die US-Amerikanerin lässt sich davon nicht unterkriegen – und überraschte ihre Fans vor wenigen Wochen mit einem Makeover. Allerdings lässt der neue Look so manchen Supporter stutzig werden: Auf den Bildern sieht Tori Influencerin Khloé Kardashian (37) nämlich zum Verwechseln ähnlich!

Anfang September postete die 48-Jährige auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss von sich, auf dem sie mit ihrer besten Freundin Snooki (33) zu sehen ist. Auf dem Bild hat Tori ihre blonde Mähne in leichte Wellen gelegt. Zusätzlich entschied sie sich für einen dunklen Eyeliner und einen glänzenden Lippenstift. Bei vielen Followern rief dieser Look Erinnerungen an einen anderen Star wach. "Wow, ich dachte kurz, du wärst Khloé Kardashian", schrieb nur einer von zahlreichen Usern unter dem Post.

Tori selbst schien sich über die Bemerkungen ihrer Fangemeinde total zu freuen. Im Gespräch mit TMZ stellte sie klar, dass es ihr nicht darum gehe, wie die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit auszusehen. "Aber ich fühle mich geehrt, dieses Kompliment zu bekommen", schwärmte sie und fügte an: "Sie ist umwerfend!"

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrer besten Freundin Snooki im September 2021

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

Anzeige

Findet ihr auch, dass Tori und Khloé sich auf den Bildern sehr ähnlich sehen? Ja, total! Nein, überhaupt nicht! Tori sieht doch ganz anders aus. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de