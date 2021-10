Bushido (43) und und Anna-Maria Ferchichi (39) geben jetzt Entwarnung: Ihren Drillingen geht es gut – inklusive ihrem "Sorgenkind"! Das sah lange Zeit allerdings nicht so aus. So mussten der Rapper und seine Gattin um das Überleben eines ihrer Babys fürchten. Umso glücklicher ist die baldige Achtfach-Mama nun, im Bild-Interview mitteilen zu können: "Das Blatt hat sich komplett gewendet, was niemand gedacht hätte, dass das passiert. Jetzt möchte ich nur noch, dass sie gesund zur Welt kommen und wir sie in den Armen halten dürfen. Ich traue mich immer noch nicht ganz 100 Prozent euphorisch zu sein. Aber zu diesem Zeitpunkt sind alle stabil."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de