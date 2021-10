Harry Styles (27) bringt mal wieder die Herzen seiner Fans zum Schmelzen. Der "Golden"-Sänger ist seit Beginn seiner Musikkarriere ein absoluter Frauenschwarm und lässt es sich nicht nehmen, hin und wieder mal einem Fan mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – so gab er erst vergangenen Monat einer seiner Konzertbesucherinnen Datingtipps. Dieses Mal verkündete Harry im Auftrag einer Zuschauerin das Geschlecht ihres Babys.

Auf Twitter ging jetzt folgende Aktion viral: Bei seinem Konzert in Nashville Ende September bat ein Fan den ehemaligen One Direction-Sänger, ihr mit der Verkündung des Geschlechts zu helfen. Aufmerksam machte sie Harry mit Plakaten auf sich, auf denen stand: "Ich bekomme ein Baby. Bitte mache es zu deiner Aufgabe... und öffne die Ergebnisse der Geschlechtsbestimmung." Das ließ sich der Grammy-Gewinner nicht zweimal sagen, öffnete den Umschlag und verkündete glücklich: "Ein kleines Mädchen."

Während die Menge tobte, fiel Harry theatralisch auf die Knie. "Das ist es, was ich wollte... ist es auch was du wolltest?", fragte er die werdende Mutter anschließend. Die unglaublich süße Aktion sorgte auf Social-Media gleich für Spekulationen unter den Fans, ob das Baby wohl Harriet, angelehnt an Harry, genannt wird.

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys, 2021

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

Anzeige

Wie findet ihr die Aktion von Harry Styles? Total süß! Völlig unnötig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de