Ist das ein erster Annäherungsversuch von Yeliz Koc (27)? Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (29) sorgten in den vergangenen Monaten für mächtig Schlagzeilen. Noch während ihrer Schwangerschaft trennte sich das Paar und lieferte sich einen Rosenkrieg im Netz. Die TV-Bekanntheiten entfolgten sich daraufhin auch auf Social Media. Mittlerweile ist die Tochter der einstigen Turteltauben auf der Welt: Für Yeliz ist das offenbar ein Grund, Jimi wieder zu abonnieren!

Aufmerksame Promiflash-Leser bemerkten, dass die frisch gebackene Mama dem Vater ihres Kindes nun wieder auf Instagram folgt. Doch wenn man einen Blick auf Jimis Profil wirft, sieht man: Der Moderator hat Yeliz nicht abonniert! Ob er noch verletzt von ihren kritischen Beiträgen gegen ihn ist – oder lediglich kein Interesse an ihrem Content hat, bleibt offen. Anscheinend will aber die 27-Jährige wissen, was ihr Ex mit dem Rest der Welt teilt.

Vielleicht hat die Geburt der kleinen Snow Elanie die einst zerstrittenen Influencer wieder etwas näher zusammen gebracht. Denn Jimi durfte tatsächlich bei der Entbindung dabei sein, wie Yeliz ebenfalls im Netz verriet. Das stand kurz vor der Geburt nämlich noch nicht fest.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2021

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de