Der Neuzugang bei Das Sommerhaus der Stars sorgt für Wirbel. In der neuen Folge der beliebten TV-Show gibt es für die Promi-Paare eine Überraschung: Mit Jana Pallaske (42) und ihrem Partner Sascha Girndt ziehen zwei neue Kandidaten in das Landhaus. Doch das erste Beschnuppern und Kennenlernen läuft nicht unbedingt erfolgreich. Niemand kann so recht nachvollziehen, wie sich die Schauspielerin und ihr Freund durch die Welt bewegen.

Das Duo zeigt sich von Beginn an von seiner spirituellen Seite – die TV-Darstellerin stellt sich als kreativer Freigeist und Naturliebhaberin vor. Doch mit ihren Überzeugungen und Vorstellungen der Welt kommen nicht alle besonders gut klar. Jana und Sascha beschnuppern die Blätter und Blumen im Garten, zünden im Haus Räucherstäbchen an und genießen auf der Wiese ausgedehntes Stretching und Yoga-Sessions.

"Oh, da bin ich ja völlig raus. Die ist ja weit oben", witzelt Almklausi (51), als Jana Bekanntschaft mit den Pflanzen macht. "Das ist ja Kontrastprogramm", kichert auch Mola Adebisi (48). Er und seine Partnerin Adelina Zilai teilen sich mit den beiden das Zimmer – da traut die Theologiestudentin ihren Augen kaum: Jana hat um ihr Kreuz Ketten gehangen. "Das ist eine Sünde, das darf man nicht", betont Adelina. "Die hat einen Schrein gebaut. Da ist Voodoo-Zeug und so", teilt Mola der Truppe anschließend am Lagerfeuer mit.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Jana Pallaske im "Sommerhaus der Stars"

RTL / Stefan Gregorowius Jana Pallaske und Sascha Girndt, Sommerhaus-Paar 2021

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Adelina Zilai und Mola Adebisi

