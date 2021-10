Was läuft da zwischen Angelina Jolie (46) und ihrem Ex-Mann Jonny Lee Miller (48)? Von 1996 bis 1999 war die "Maleficent"-Darstellerin mit dem Schauspieler verheiratet. Doch auch heute scheinen die beiden sich noch gut miteinander zu verstehen. Im vergangenen Juni wurde die gebürtige US-Amerikanerin sogar beim Verlassen seiner Wohnung gesichtet. Anscheinend verbringt sie momentan viel Zeit mit ihm: Jetzt waren Angelina und Jonny gemeinsam essen!

Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 46-Jährige und ihren Ex beim Verlassen eines Restaurants in Beverly Hills. Angelina trug dabei einen schicken schwarzen Mantel und kombinierte ihn mit passenden Pumps. Jonny hingegen setzte auf einen entspannten Look: Er entschied sich für eine grüne Jacke. Auf den Bildern sieht man die einstigen Turteltauben in einem Auto sitzen, wobei sie sich anscheinend angeregt unterhalten. Ob da wohl mehr läuft?

Tatsächlich ist der 48-Jährige nicht der Einzige, dem ein Flirt mit Angelina nachgesagt wird. Mit dem Musiker The Weeknd (31) ist die Mutter von sechs Kindern ebenfalls immer wieder unterwegs: Nachdem die beiden im vergangenen Juli gemeinsam ein Konzert besucht hatten, wurden die Brünette und der "Save Your Tears"-Interpret erst vor wenigen Wochen bei einem Dinner-Date in Los Angeles erwischt.

Getty Images Jonny Lee Miller, Schauspieler

Getty Images Angelina Jolie im September 2021 in Kalifornien

Getty Images The Weeknd im Oktober 2021 in Kalifornien

