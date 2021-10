Jennifer Lawrence (31) ist offenbar super-glücklich! Die Schauspielerin erlebt derzeit eine spannende Zeit: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney erwartet die Tribute von Panem-Darstellerin ein Baby – das bestätigte sie selbst vor einigen Wochen gegenüber den Medien. Für das Paar ist es der erste Nachwuchs, und auf den freuen sich die zwei total: Ganz verliebt wurden die werdenden Eltern jetzt bei einem Spaziergang in New York abgelichtet!

Aktuelle Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Jennifer und Cooke im Big Apple. Vor einem Restaurant in Manhattan warteten die beiden offenbar auf ihre Bestellung, hielten Händchen, lagen sich in den Armen – und wirkten dabei absolut happy. Zu dem entspannten Ausflug trug die Oscar-Gewinnerin einen simplen Look aus schwarzen Leggings und weißem Tanktop, der ihren runden Babybauch bestens in Szene setzte.

Nachdem Jennifer ihre Schwangerschaft zunächst noch für sich behalten hatte, zeigt sie sich seit der Bekanntgabe immer wieder mit ihrer Kugel in der Öffentlichkeit. Erst zuletzt besuchte sie gemeinsam mit Kollegin Amy Schumer (40) einen Protestmarsch – und streckte ihren Babybauch stolz in die Kamera.

ActionPress Jennifer Lawrence, Schauspielerin

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Jennifer Lawrence bei einer Demo im Oktober 2021

