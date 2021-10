Für ihren neuesten TV-Job gibt Susan Sideropoulos (41) einiges auf! Zehn Jahre nach ihrem dramatischen GZSZ-Ausstieg verkündete die Schauspielerin im September große Neuigkeiten: Sie feiert ihr Comeback und vor allem die Reunion mit ihrem Ex-Serienpartner Daniel Fehlow (46) und dessen Figur Leon! Aber wie ist das möglich? Die Blondine übernimmt eine Rolle im GZSZ-Ableger "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst", der aktuell auf Rügen gedreht wird. Deshalb musste Susan jetzt auch ihren Geburtstag ohne ihre Familie und Freunde auf der Ostseeinsel feiern...

Anlässlich ihres 41. Geburtstags veröffentlichte die Beauty eine süße Collage von sich auf Instagram. "Wer mich etwas besser kennt, weiß, dass ich Geburtstage über alles liebe – am allermeisten liebe ich meinen eigenen. Deshalb feier ich gerne immer dreimal. [...] Dieses Jahr geht mein Plan nicht ganz auf", berichtet Susan in der Bildunterschrift. "Bin ja noch mitten in den Dreharbeiten zu 'Leon'." Doch sie versucht, das Ganze positiv zu sehen: "Natürlich vermisse ich meine Familie und Freunde und hätte sie am liebsten allesamt hier bei mir. Aber diese Drehzeit ist ein Geschenk."

Nicht nur für ihre Fans kam Susans indirektes GZSZ-Comeback unerwartet. "Ich dachte erst, es ist ein Scherz", gab die 40-Jährige gegenüber RTL zu. Heute freut sie sich jedoch riesig über die Möglichkeit, mit ihrem Kollegen Daniel noch mal in alte Zeiten einzutauchen: "Mit ihm gemeinsam hatte ich viele Jahre lang bei den GZSZ-Drehs immer den Spaß meines Lebens und jetzt mit 'Leon – Glaub nicht alles, was du siehst' hat das Schicksal uns wieder zusammengeführt."

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos, April 2021

Getty Images Susan Sideropoulos bei den 99Fire-Films-Award im Admiralspalast in Berlin im Februar 2017

