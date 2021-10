Christina Ricci (41) ist in freudiger Erwartung! Im vergangenen Februar hatte die "Sleepy Hollow"-Darstellerin die tolle Neuigkeit bekannt gegeben, dass sie erneut Mutter wird. Vor wenigen Tagen folgte dann die nächste Überraschung: Die Schauspielerin hat ihren aktuellen Partner Mark Hampton geheiratet. Mittlerweile befindet sie sich zudem in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft: Wenige Wochen vor der Entbindung postete Christina jetzt ein neues Babybauch-Pic im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die 41-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie vor einem Spiegel in einem orangefarbenen Kleid posiert. In dem Outfit kommt ihre Babykugel perfekt zur Geltung. "Mein Schwangerschaftsstil wird stark von wilden Katzen und Gummibärchen beeinflusst", witzelte Christina unter dem Bild. Zusätzlich verriet die gebürtige US-Amerikanerin, dass sie bereits am Ende des achten Monats sei. Allzu lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt.

Zuletzt hatte Christina im vergangenen August im Netz über ihre Schwangerschaft gesprochen. "Ich habe einen schrecklichen Säurereflux", gestand sie damals. Auch ihre Knöchel seien total angeschwollen gewesen. "Aber abgesehen davon geht es mir gut", beschwichtigte die Brünette ihre Fans.

Instagram / riccigrams Christina Ricci und Mark Hampton

Instagram / riccigrams Christina Ricci im Oktober 2021

Getty Images Christina Ricci im Februar 2020 in Paris

