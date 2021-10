Es ist eine Seltenheit! Die einstige Popstars-Gewinnerin Mandy Capristo (31) ist nicht nur für ihre erfolgreiche Karriere bekannt – sondern auch dafür, ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit dem Profi-Kicker Mesut Özil (33) ist sie seit einiger Zeit wieder vergeben. Ein italienischer Geschäftsmann hat ihr Herz gestohlen – und das ist fast das Einzige, was man von ihrem Freund weiß. Bisher teilte die Sängerin auch eher sporadisch Pärchen-Pics. Umso überraschender: Mandy zeigte jetzt ein neues Foto mit ihrem Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Profil ist der besagte Schnappschuss zu sehen. Die Beauty postete einen Clip, in dem sie ein Polaroidbild präsentierte. Darauf strahlen die Turteltauben bis über beide Ohren. Offenbar ist Mandy momentan so glücklich, dass sie ihre Liebe einfach mit der ganzen Welt teilen möchte. Ob sich ihre Fans in kommender Zeit also auf regelmäßigen Pärchen-Content freuen dürfen?

Wohl eher nicht – denn in einem früheren Interview erklärte Mandy: "Also ich bin ein großer Fan, sein Privatleben so privat wie möglich zu halten." Damit fahren die Künstlerin und ihr Partner wohl auch ziemlich gut. "Es fühlt sich gerade sehr richtig so an – für uns beide natürlich – und dem Gefühl gehen wir nach!", führte sie aus.

