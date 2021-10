Für Kim Tränka gab es nach der Prince Charming-Staffel Klärungsbedarf! Der Bremer ging als Krawattenverteiler in der Kuppelshow auf die Suche nach der großen Liebe. Dabei durfte er auch Kandidat Jan Windisch kennenlernen. Doch während der Wiener zu Beginn noch als Favorit gehandelt wurde, warf er plötzlich in Folge sieben das Handtuch. Für Kim ein bis heute unverständlicher Schritt – er zweifelt sogar Jans ehrliche Absichten an.

"Ganz im Ernst, ich guck's mir an und denk mir: Hat es für die Theater-AG nicht gereicht? Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, ich bin so enttäuscht wirklich", richtet sich Kim in der Wiedersehenshow direkt an den Lehramtsstudenten. In seinen Augen sei es zwischen ihnen gut gestartet – im Nachhinein frage Kim sich jetzt aber, ob er sich in dem 26-Jährigen komplett getäuscht habe. "Ich kann es null greifen und ich weiß es bis heute nicht und ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das, was du da gemacht hast, echt gewesen ist", zieht der Bremer ein knallhartes Fazit.

Was sagt Jan zu diesen Vorwürfen? "Also wenn du das nicht als echt empfunden hast, dann tut es mir leid, aber ich hatte wirklich Gefühle", wehrt er sich. Er sei einfach nur irgendwann an den Punkt gekommen, an dem er ihr "Zukunftspotenzial", das er zu Beginn bei ihnen gesehen hätte, hinterfragt habe. "Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich bleiben und dir dann etwas vorspielen sollen, dass die Emotionen noch da sind?", schießt Jan zurück.

