Damiano David (22) ist von sich selbst ziemlich überzeugt. In den vergangenen Monaten ist der Trubel um den italienischen Sänger und seine Band Måneskin nicht abgebrochen. Nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest machen die vier Rocker aber nicht nur mit ihrer Musik Schlagzeilen, sondern auch mit ihrer Lebenseinstellung. Die Band steht dafür ein, Geschlechtergrenzen zu überwinden – weshalb die Jungs auch gerne mal in Röcken oder Kleidern unterwegs sind. Jetzt posierte Frontmann Damiano für eine Fotoreihe im sexy Strick-Einteiler.

Auf Instagram teilte der Römer gleich mehrere Fotos, die ihn in dem knappen Body aus grob gestrickter Wolle zeigen. Damiano rekelt sich darauf lasziv vor der Kamera und setzt durch das luftige Outfit vor allem seinen Körperschmuck in Szene. Neben dem Titel des ersten Albums der Band – direkt unterhalb des Halses – hat der 22-Jährige auch Tattoos an seinen Armen, Beinen und zwischen der Brust. Mit den Fotos sendete der "Zitti E Buoni"-Interpret auch eine klare Botschaft. "Ich werde nicht älter, sondern heißer", titelte er dazu.

Der Hottness-Faktor einer anderen Aufnahme der vier Bandmitglieder dürfte so schnell aber nicht mehr zu toppen sein. Zuletzt posierten Damiano, Thomas Raggi (20), Ethan Torchio (21) und Victoria De Angelis nämlich splitterfasernackt vor dem Spiegel. "Sie sind halt etwas offener als andere und machen, was sie wollen – akzeptiert es: Wir leben in 2021 und nicht in 1921", verteidigte ein Fan das umstrittene Nackt-Posting unter einem Promiflash-Beitrag.

Instagram / ykaaar Sänger Damiano David

Instagram / ykaaar Måneskin-Star Damiano David

Instagram / maneskinofficial Die Band Måneskin

