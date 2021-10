Schießen Almklausi (51) und seine Frau Maritta Krehl sich bei ihren Das Sommerhaus der Stars-Mitstreitern etwa ins Aus? In der vergangenen Woche startete die neue Staffel der Unterhaltungsshow. Während bisher Mike Cees-Monballijns bevormundende Art seiner Frau Michelle (49) Monballijn gegenüber bei den Stars für Kopfschütteln gesorgt hat, sind es nun Almklausi und insbesondere seine Frau. Die Promis finden Maritta schlichtweg zu aufgedreht!

Während ein Großteil der Promis gemächlich in den Tag starten, sind der Musiker und seine bessere Hälfte schon am frühen Morgen am Lachen und Späße treiben. Vor allem Marittas laute Art nervt die Stars. "Immer die Witze auf andere, diese Sticheleien, das fuckt mich so ab", meinte etwa Benjamin Melzer und Peggy Jerofke stimmte ihm zu: "Nur nervig die beiden."

Zuletzt baten die beiden ihre Mitstreiter darum, sie zu nominieren – nun wollen Almklausi und Maritta doch bleiben. Auch dieses Hin und Her geht den anderen Bewohnern mächtig gegen den Strich. "Ist das ehrlich, was ihr zu mir sagt? Oder wenn ich weggehe, würdet ihr mir ein Messer in den Rücken rammen?", zweifelte Peggy die Absichten der Eltern eines Sohnes an. Maritta hingegen stritt ab, dass sie jemals freiwillig gehen wollte.

