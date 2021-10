Christina Aguilera (40) überrascht mit einem neuen Look! Die Sängerin hat im Laufe ihrer Karriere zwar schon das ein oder andere Umstyling mitgemacht, ihren langen hellblonden Haaren ist die Musikerin in den vergangenen Jahren allerdings meistens treu geblieben. Kein Wunder also, dass ihre Fans bei ihrem neuesten Social-Media-Post aus dem Staunen kaum herauskommen: Christina präsentiert sich ganz ungewohnt mit feuerroten Haaren.

Dieses Foto, das die 40-Jährige auf Instagram postete, zeigt Xtina in einem völlig neuen Look. Auf dem Schnappschuss schaut sie in einem knappen, sexy Outfit lasziv in die Kamera. Die Blicke ihrer Follower zieht sie allerdings vor allem mit ihrer Frisur auf sich. Ihr Markenzeichen, die blonden Haare, tauschte sie gegen eine auffällige rote Mähne ein – und ihre Fans sind hin und weg. "Schatz, ich bin fast eine Treppe runtergefallen, als ich dieses Bild gesehen habe", lautet nur einer von vielen schmachtenden Kommentaren.

Aber was hat es mit der neuen Haarfarbe auf sich? Mit ihrem Post macht Christina Werbung für ihre neue Single "Pa' Mis Muchachas", die in wenigen Tagen erscheinen soll. Auch in dem Musikvideo zu dem Track – von dem Christina bereits einen kleinen Ausschnitt teilte – präsentiert sich die "Dirrty"-Interpretin mit ihrer neuen roten Haarpracht.

Instagram / xtina Christina Aguilera, Sängerin

Getty Images Christina Aguilera im Januar 2019

Instagram / xtina Christina Aguilera im Dezember 2020

