Liliana Matthäus (33) zeigt erstmals ihre Schwangerschaftsrundungen! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Die Ex von Ex-Fußballprofi Lothar Matthäus (60) erwartet ihren ersten Nachwuchs. Bei dem Vater ihres noch ungeborenen Kindes handelt es sich um einen Unternehmer aus den USA. Mittlerweile ist die Schönheit bereits im fünften Monat angekommen – und das macht sich an ihrem Körper bemerkbar: Im Netz präsentierte Liliana jetzt ihre süße Baby-Wölbung!

In ihrer Instagram-Story repostete die werdende Mutter am Donnerstag eine Aufnahme an der Seite einer Freundin. Auf dem Bild der beiden Frauen rückt ein Detail aber besonders in den Fokus – nämlich Lilianas kleine Wölbung, die sich durch ihr goldenes Glitzerkleid an der Bauchmitte abzeichnete. Ihre BFF kann es offenbar jetzt schon kaum noch abwarten, die Beauty mit Baby zu sehen: "Du wirst die beste und heißeste Mama sein. Ich kann es nicht erwarten, den kleinen Engel kennenzulernen!"

Neben der Aufnahme des gemeinsamen Abends teilte Liliana noch ein weiteres Bild in ihrer Story, auf dem sich ebenfalls ihre Schwangerschaft allmählich bemerkbar macht: Das graue Sweatshirt ihres lässigen Looks spannt schon etwas rund um ihre Hüften.

Getty Images Liliana Matthäus, Model

Getty Images Liliana Matthäus, Model

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im Oktober 2021

