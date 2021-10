Laura Maria Rypa (25) spielte offenbar nicht immer mit offenen Karten! Mit dem ständigen Auf und Ab in ihrer damaligen Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi (29) machte die Influencerin auf sich aufmerksam. Spätestens seit diesem Zeitpunkt hat die Beauty in ihrem Liebesleben kaum noch Ruhe – immerhin spekulieren ihre Fans regelmäßig, ob die Blondine wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben könnte. Jetzt plauderte die Schönheit zwar kein neues Liebesglück aus, machte dafür aber ein Geständnis: Laura hat schon mal ihren Ex belogen!

Die Tatsache kam im Rahmen einer Instagram-Fragerunde ans Licht, als ein Follower wissen wollte, ob Laura denn schon mal einen ihrer bisherigen Freunde belogen oder betrogen habe. Darauf antwortete die Netz-Bekanntheit: "Nein, ich bin noch nie fremdgegangen und werde ich auch nicht!" Ein völliges Unschuldslamm ist die ehemalige Steuerfachangestellte aber nicht. "Aber ja, es gab eine Situation, in der ich einen meiner Ex-Partner angelogen habe", verriet Laura.

Ob es sich bei dem angesprochenen Ex vielleicht um Pietro handelt, behielt die 25-Jährige allerdings für sich. Den Musiker dürfte Laura aber ohnehin vergrault haben. In einem seiner letzten Statements zum Liebes-Aus zwischen den beiden betonte der Cap-Liebhaber, dass er sich fühlt, als wäre er nur ein Mittel zum Zweck gewesen.

